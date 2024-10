Ništa joj nije jasno: Slađa Bošković šokirana druženjem Janjuša i Stanislava, pa Anđelu Đuričić nazvala FOLIRANTKINJOM!

U toku je još jedna RedAkcija. Voditelji današnje emisije su Goran Todorović i Srđan Zelenbaba Zele.

Njihova današnja gošća je bivša takmičarka Elite je Slađa Bošković. Ona je komentarisala izjavu Stanislava Krofaka koji je otkrio da se Maja Marinković čula sa Filipom Carem dok je bila sa njim u vezi.

- Stanislavu je povređen ego, zato on sve to govori, a da ne pominjem ono što su Stanislav i Janjuš zajedno u izlasku, to je toliko neprirodno - rekla je Slađa.

Ona se osvrnula i na to što je Stanislav rekao da mu je Anđela Đuričić zanimljiva:

- Ona jeste lepa devojka, ali njenih šest ličnosti, od svetice do ljubavnice, ona je težak folirant - objasnila je Boškovićeva pa dodala:

- Anđela ljubomoriše Gastozu zbog druženja sa Enom, a oni se znaju odavno.

Autor: N.B.