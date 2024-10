Omraženima dao vetar u leđa: Soni poručio Eni da bude jaka zbog prvog mesta, pa ohrabrio Uroša! (VIDEO)

Pružio im podršku!

U toku je raspodela budžeta ovonedeljnog vođe, Miloša Radulovića Sonija, a sledeća na redu bila je Matea Stanković.

- Matea, 3.0000. pedantna si i uredna. Ugušili bi se, da nema tebe. Navodila si me na lošijim anketama, išla si linijom manejeg otpora i vređala si me, kad su me svi vređali - rekao je Soni.

- Zato što si i ti mene vređao - rekla je Matea.

- Sofija, 3.000. Jesam osudio vaš postupak, ali kao jedinke vas niakd neću osuditi, osim ako meni nešto ne uradite. Naš svakodnevni odnos je dobar dan i doviđenja. Nisam te još negde provalio - kazao je Soni.

- Barbi, 3.000. Ena 4.000., znamo svi što. Trebaće ti snage, da ostaneš jaka, jer ovde ima mnogo energetskih vampira. Ostani takva, ozbiljan si kandidat za prvo mesto - rekao je Miloš.

- Uroše, potlačen si ovde i donekle mi te je žao. Nemamo nikakav odnos, ali treba ti dati 4.000, da bi verovao u bolje ljude. Znaš da nemam mržnju prema tebi - kazao je Soni.

Autor: Iva Stanković