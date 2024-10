''Tek će on pokazati svoje pravo lice'' Ujak Ene Čolić žestoko opleo po Peji, prozreo njegove SKRIVENE NAMERE: Kada je video koliku podršku ima...

Odnos Jovana Pejića Peje i Ene Čolić nedeljama unazad intrigira kako učesnike, tako i gledaoce "Elite". Peja je u više navrata pokušao da se distancira od Ene što, po svemu sudeći, nije uspeo.

Nakon što je u ranim jutarnjim satima došlo do poljupca između Jovana Pejića Peje i Ene Čolić, čiji je odnos bio veoma promenjliv u prethodnim danima, za Pink.rs se oglasio Dejan Đoković, njen ujak, koji je otkrio kako gleda na novu ljubavnu vezu svoje sestričine.

- Nisam stigao sve da pogledam, ali sam već rekao noćas sve, posle podrške koje je Ena dobila, a videli smo svi kolika je bila, stvari će se promeniti. Sve što je veće probleme imala da sa ukićanima, mali Peja se distancirao, a sada joj je prišao. Ona treba da ga voza kao Helga Gastoza, jedno dva meseca, ali ona se zaljubila i sada je odlučila da mu da šansu - rekao je Dejan za naš portal, pa dodao:

- On je mlad, zelen, tek treba da pokaze svoje pravo lice, iskreno nisam zadovoljan sa njim, ogrešio se o Enu mnogo, prelako mu je prešla preko svega, ali ona je zaljubljena, ne vidi to - zaključio je on.

Autor: N. B.