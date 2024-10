Ljubav je slepa: Ena smatra da je Peja laže za svoja osećanja, pušta ga da dođe do krajnje granice! (VIDEO)

Ipak mu se svaki put vrati!

U toku je anketa, a učesnici biraju osobu koja je najviše lagala. Stefan Karić sledeći je izneo svoje mišljenje.

- Lepi Mića, Rale i Đole su za mene najveći lažovi - rekao je Karić.

- Mene je blam vašeg blama, nemate poštovanja. Ivan i Jelena. prvo mesto Đole, jer priča sve kontra od onoga što misli - rekla je Aleksandra Nikolić.

- Ivan, Jelena i Rajačić - rekla je Slađa.

- Da pojasnim za Terzu, poljubili smo se dan pre nego što je rekao sve javno. Za mene je prva osoba Teodora, laže da joj se dopada Bebica. Drugi je Munja i treća Ena, ne verujem da joj se sviđa Peja - rekla je Sofija.

- Branka, Peja i Uroš - rekao je Korda.

- Prva osoba je Mrvica, sve što je iznosila je totalna laž, druga je Mića, jer je rekao da će me braniti i treće mesto Peja, jer me mnogo lepo laže. Videćemo dokle će to trajati - rekla je Ena.

- Kačavenda koja je slagala o svom životu, nije bila manekenka na Kipru, nego je krala. Krade i ovde, samo suptilnije. Druga osoba je Branka i treća osoba je Ena. Mislim da je pet puta gora i uskoro će to pokazati - rekao je Ivan.

- Prvo mesto Anđela, laže o osećanjima prema Gastozu. Drugo mesto Raško i treće Ena, rekla je da se nije poljubila sa Munjom - rekao je Gruja.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković