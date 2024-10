Ljubavnoj idili došao kraj: Ena i Peja otkopali ratne sekire, pa zaurlali jedno na drugo iz petnih žila! (VIDEO)

Kratko je trajalo!

Nakon ankete, Ena Čolić i Jovan Pejić Peja upali su u žestok sukob.

- Ena, šta je bilo - pitala je Miljana.

- Hoću da idem kući, izgubila sam živce i dostojanstvo. Nazivaju me kojekakvim imenima, jer im on to dozvoljava. Smrad jedan smrdljivi, na svakoj anketi me navodi - rekla je Ena.

- Onda odj*bi i z*jebi - rekla je Miksi.

- G*vno jedno, završila sam s njim - rekla je Čolićeva.

- Nemoj da si ništa rekao, do 10 ujutru mi pričaš jednu priču, a posle drugu - kazala je Ena Peji.

- A šta ti meni pričaš? Kao da te prozivaju zbog mene, nemaš svoje ja. Ne može s tobom da se provede dva sata normalno, jer si folirant - pitao je Peja.

- Ti si lažovčina, sram te bilo - rekla je ona.

- Pošto tako misliš, evo ti k*rac - rekla je Ena.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković