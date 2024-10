Kao da su mi javili da je poginuo! Šok ispovest trudne Milice: Blam me je što je Terza otac mog deteta, zbog njega sam na ANTIDEPRESIVIMA!

Milica Veličković, bivša učesnica "Elite", koju je u aktuelnoj sezoni rijalitija javno prevario i ostavio verenik Borislav Terzić Terza, otvorila je dušu na RED TV u emisiji "Pitam za druga".

Voditelji su odmah, na početku emisije, pohvalili njen fizički izgled, a potom je upitali čija joj je košulja koju je obukla.

- Ovo mi je košulja od novog momka! - našalila se Milica, a potom otkrila:

- Uvek sam lepo raspoložena. Kako vreme prolazi, sve više shvatam da nema razloga da budem neraspoložena.

Sa Kendijem i Pandom otpočela je razgovor o novonastaloj situaciji.

- Šalu na stranu, osećam se dobro. Nisam se osećala tako dobro na početku, kada je sve krenulo. Ovo traje dva meseca već, otprilike. Idem kod psihologa zbog toga, pijem antidepresive. Bila sam skeptična, da li da ih pijem ili ne, ali, da ne bi došlo do prevremenog porođaja... Jedne lekove koje sam pila izbacila sam, sada sam samo na antidepresivima. Žena ranije može da se porodi kada je pod stresom, ovo je najbolja moguća opcija. Prvi put ih pijem, ali mi je pomoglo, iskreno - priznaje Milica.

Iako Terza u "Eliti" govori da će nastojati da sa njom ima dobar odnos zbog deteta, Milica kaže da od toga nema ništa.

- Moj i Terzin odnos neće biti nikakav. Verujem da će probati da taj odnos bude nekakav, ali mi ne treba, iskreno. On je meni ugrozio trudnoću. Plašim se, plašila sam se jer postajem majka, sada se još više plašim, ali moja porodica je uz mene. Mnogo mi olakšavaju i majka i baba, ja nemam oca, to svi znaju. Sva sreća pa ga nemam, jer ne znam kako bi neko drugi prošao u ovoj situaciji. Lako je kobeljati se na nekome ko nema mušku stranu da je zaštiti, ali ne plašim se jer mama i baba su mi pružile maksimalnu podršku, ostala porodica, drugari, drugarice. Meni je bitno da ja ništa nisam nikome uradila. Dete će se odgajiti, nisam ja socijalni slučaj, ali biće teško. On mi ne treba. Ja na to gledam kao da su mi javili da je poginuo. Tako mi je lakše. Da se ovo ne dešava javno, ja bih ćerki to rekla, jer će mi biti blam da kažem njoj jednog dana šta je on njoj uradio. Mogu sutra da se udam i imam petoro dece, ali ona je uskraćena za oca dok se nije ni rodila, nisam ja to uskratila - objasnila je Milica i dodala:

- Šta će bilo kome ovakac otac, iskreno?! Blam me je što je on otac mog deteta, iskreno - zaključila je ona.

Autor: Darko Tanasijević