Milica Veličković je večeras u emisiji "Pitam za druga" na RED TV javno iznela sve informacije koje je dobila o učesnici "Elite" Sofiji Janićijević, sa kojom ju je prevario sada već bivši verenik Borislav Terzić Terza.

Na početku razgovora priznala je da bi joj svašta rekla u lice, kada bi ušla u "Elitu".

- Ne krivim je, više krivim njene roditelje, njenu porodicu, kako su vaspitali tako nekoga, jer to sve ide iz kuće. Ali, tako su i njega njegovi vaspitali. To su valjda te patrijarhalne porodice sa Kosova, pošto oni stalno to potenciraju. Meni su oni super par, jedno za drugo. Nadam se da će njihove porodice da naprave neku lepu svadbu, da se provesele, kako su napravile tako lepu decu. Iskreno, ja bih je izvređala baš. Sada će ljudi reći:"Sujetna si, ništa ti ona nije uradila", ali takav tip osobe ne volim, takav profil.

Osvrnula se i na sve pikanterije koje je dobila o Sofiji i njenoj prošlosti.

- Njen momak, o kom je pričala da je šest godina sa njim, on je oženjen, ima dve ćerke. On je 1976. godište, znam apsolutno sve. Mene su zvali njegovi drugari. To je momak albanskog porekla, ja znam njegovo ime i prezime, naravno neću da govorim. Pozdraviću Medu, ako gleda iz zatvora. Njega Sofija zove Meda, ali ima on jedan drugi nadimak. On treba da izađe iz zatvora 12. novembra, a ona misli da će on verovatno ostati tamo još četiri godine. Zvaću ga da mi otvori isto neki salon nameštaja, lepote, reći ću mu:"Ja imam dete, meni dete drugo ne treba, kakve veze ima što si oženjen", što bi meni bio problem?! Kakve veze ima kad je neko oženjen, veren, njima je to super, vidite da je to sad normalno - govorila je trudna Milica i dodala:

- Znam celu njenu biografiju, masovno mi šalju. Ona je radila kao animir dama u Tetovu. Sedi za stolom, zabavlja goste, trpaju joj novac gde stignu... Eskort, animir, ne znam kako to ljudi zovu, ali meni su ti ljudi iz Makedonije koji su mi se javili rekli da ne govorim animir dama, da tamo animir dame ne postoje, već da se to tamo zove drugačije, otprilike prostitutka. Ali, ne želim da to izađe iz mojih usta, pa sam našla drugi termin. Sofija je tamo otišla 2018. godine, počela je da radi u jednom klubu koji je sad igrom slučaja zatvoren. Upala je racija, pohapsila te devojke koje rade tamo bez papira, možete misliti kako to izgleda. Sofija je tamo upoznala tog čoveka, počela da se zabavlja sa njim. Tako je krenula, prestala je da radi, ali je redovno išla u Tetovo. Čak je i svoju majku vodila u Tetovo, upoznala je majka tog dečka koji je stariji i od nje. Ništa, oni sve to podržavaju, sve je to super, lepo, bajno, sjajno. Koristila je tamo alkohol, drogu. Sve što se meni nabacivalo i zameralo od strane Terzine porodice... Evo, sad imaju super snajku, pa nek nastave dalje.

Osvrnula se i na Sofijinu majku Brankicu Janićijević.

- Sofijina majka zna za tog čoveka, podržava ćerku u tome što ona radi, a kada je trebalo da da intervju za Pink.rs, rekla je:"Što ga je Milica puštala u rijaliti ako nema poverenja? To nama nije po Bogu, Sofija je verna, vernica". Njena majka je rekla da to njima nije po Bogu, to je bilo na početku. Nisam u kontaktu sa njenom majkom, ali ako ona želi, možemo vrlo rado da stupimo u kontakt. Pitala bih je da mi pročita Bibliju, da me nauči... Pošto je vaspitala ćerku, isto tako i mene da vaspita, da se bolje snađem u životu, pa da imam i ja salon neki, nešto... Šta me briga - poručila je ona u emisiji "Pitam za druga" na RED TV.

Autor: Darko Tanasijević