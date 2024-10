Šok detalji!

Nenad Ćubić Ćuba i Goran Pavlović nastavili su razgovor na Rajskom ostrvu.

- Sanjao sam da dolazite avionom i da ulazite - rekao je Ćuba.

- A došao sam čamcem... Promenio mi se život iz korena. Sve što treba toj ženi, ceo život smo dužni i vi i ja i moja porodica - rekao je Goran.

- I kad nije imala ona nam je uvek davala i Zoran je radio bolestan da bi mi imali. Osnovnu školu sam završio u Prijepolju, imali smo kuću i vikendicu, sve smo prodali i onda je tata došao u Milanovac, završili osmi razred, srednju školu, počeo sam da radim - rekao je Ćuba.

- Beograd je Beograd što se tiče posla, ali dosadi i Beograd - rekao je Goran i nasmejao se - rekao je Goran.

- Mora, da vas naučim da muzete koze, sve domaćinske poslove znam. Jedva čekam da vidite - rekao je Ćuba.

- A Stefan, šta je završio on - pitao je Goran.

- On je automehaničar... Samo je završio, prvo je bio u Požegi za popravku mašina, ali nije mogao bez mene, pa je batalio sve to da bi bio sa mnom. Bio sam u vojsci, zajedno sa Stefanom, ne razdvajamo se - rekao je Ćuba.

- Danas je Sveta Petka, ima toga sve, ima Boga... Kad me pita neko je l' imam decu, šta da kažem, imam, a ne znam gde su? Zamisli koliko takvih porodica ima, jer mog potpisa nema nigde - rekao je Goran.

- Sad ste potpisali i to je najbitnije za dalje - rekao je Ćuba.

- Ja sam pripao majci, bio sam kod majke, znao sam ko mi je otac, ali nikada nije pitao za mene... Da kažem eto, kupio mi je čokoladu... Evo dok sam živ da vam učinim koliko mogu. Imate sve, to nije moje, to je vaše. Ne mogu da vam nadoknadim to vreme, to je prošlo vreme, niste provodili vreme sa mnom, nisam vas školovao, ali zato kažem, tu ženu, znači... Tvoja i Stefanova slika stoji u dnevnom boravku u Mionici, zadnja ona koju imam. I kada sam te video na Pinku, zvao sestrić, pitali su me za dokaz, ja im pošaljem i sutradan su me zvali i tako - rekao je Goran.

- I ja cele nedelje razmišljam: "Ko je on, šta je on?", ne znam šta da pričam više, emocije su mi... - rekao je Ćuba.

- Ne znaš ni kako da se ponašaš, ne znaš - rekao je Goran.

Autor: Nikola Žugić