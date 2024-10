Iskreni do koske!

Voditelj Milan Milošević i Nenad Ćubić Ćuba vratili su se u Belu kuću, te su učesnici ovo spajanje nagradili aplauzom, a potom je Milan podigao Nenada Marinkovića Gastoza kako bi prokomentarisao.

- Vi ste večeras mogli da pratite ispovest njegovog biološkog oca... - rekao je Milan.

- Ne mogu da pričam, ne znam šta pričam, drago mi je što se javio i TV Pink što mi je omogućila da upoznam svog oca - rekao je Ćuba.

- Čuo sam da me je pozdravio...Drago mi je, pamtim moje izlaganje kada sam rekao da ti ne treba otac, to je bilo samo da te bodrim, nismo znali pravu situaciju - rekao je Gastoz.

- Kada je pričao priču, plakala sam. Večeras sam bila u stanju šoka. Prvi put sam zaplakala kad je tebe Milane pitao da te zagrli. Da nije ušao u rijaliti, ne bi upoznao svog biološkog oca. Isti je on. Svaka čast toj ženi koja ga je odhranila i izvela na pravi put. Nikada u životu ne sme da zaboravi Ljubinku, to je mnogo teška situacija kada deca upoznaju prave roditelje. Ja sam se plašila da kada Željko napuni 18 godina ne kaže: "Idem kod oca" i da sve što ja radim i što sam radila, da ne bude: "ko te je*e" - rekla je Miljana kroz suze.

- Ja sam gledao od početka do kraja. Iskreno, moja majka je upoznala svog oca posle 20 godina i pronašao sam se kada je meni majka pričala tu priču. Drago mi je zbog Ćube jer je kulturan momak. Ja sam dete razvedenih roditelja, pronašao sam se možda i ja - rekao je Peja.

- Jako me je potreslo. Čestitala bi Ćubi što je upoznao oca, bitno je da se setio i da pokuša da pruži Ćubi ljubav. Videćemo kako će se sve odviti. Mislim da bi ovo trebala da bude poruka svim očevima i majkama koji su možda ostavili svoju decu ili imaju u planu, jer je to krv, to se ne može promeniti! - rekla je Aneli u suzama.

Autor: Nikola Žugić