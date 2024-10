Stavili sve karte na sto: Ena i Peja progovorili o svom odnosu, evo šta ih sprečava da uplove u vezu (VIDEO)

Iskreni!

U toku je emisija 'Pretres nedelje', voditelj Milan Milošević podigao je Enu Čolić i Jovana Pejića Peju kako bi progovorili o svojim emocijama.

- Ja sam svoje rekao na nominaciji i iza toga stojim. Kao što je ona rekla da je zbog mene navode na anketi, tako i ja verujem Sofiji da Ena nije zaljubljena u mene - rekao je Peja.

- Mi smo jutros pričali o svemu, ja sam mislila da je to to. Dala sam šansu da verujem, ali trebalo mu je pola dana da mi dokaže da me izigrao. Mislim da se igra sa mnom, a ovde prozivaju mene da ja nemam iskrene emocije. On je meni rekao sto puta jutros da ja njega lažem, priznao mi je sve, ja to nisam očekivala, ali mislim da je to sve manipulacija - rekla je Ena.

- Rekao sam da ona ne može da manipuliše sa mnom jer sam ja veliki manipulator. To što ti misliš da si ti sad prva tema, pa sam ja bio sa tobom. Sad ću d ti pokažem da više nikad nećemo biti zajedno. Jutros je bila lažna - rekao je Peja.

- Sve što je lažno je isključivo sa njegove strane. Ja sam bila iskrena jako, ali on nije - rekla je Ena.

- Ja jesam nju hteo da poljubim i ja se toka ne stidim - rekao je Peja.

- Ti možeš da pričaš Peja meni znači, a ovde ne znaš da pokažeš neke stvari. Ja sam dušu ispustio ovde danas, glas nemam - rekao je Peja.

- Ti ne smeš da prihvatiš vezu sa njom - rekla je Miljana.

- Ja ne želim da budem sa njim četiri dana u vezi, pa da me on ostavi - rekla je Ena.

- Ova devojčica je pokazao da celoj kući mora da titra ja*a. Ti znaš da kada bi ušao u odnos sa njom moraš da je braniš, a ti za to nemaš mu*a - rekla je Miljana.

