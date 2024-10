Kad već igra kolo, nek zaigra do kraja: Aleksandra tvrdi da se Peja igra sa Enom, ubeđena da se njemu sviđa Sandra (VIDEO)

Rasplet!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Lepom Mići kako bi dao svoj sud o odnosu Ene Čolić i Jovana Pejića Peje.

- Sutra je žurka, sutra će biti ono što biti mora. Videćemo sve - rekao je Mića.

- Ja nisam verovali Eni da joj se sviđa Peja, ali se njoj Peja jako sviđa. Ona se njemu ne sviđa, on igra rijaliti sa njom. Njemu se sviđa Sandra, ja vidim nešto, osećam, a možda nešto i znam. On je meni rekao kad igramo kolo, daj da ga zaigramo do kraja - rekla je Aleksandra.

- Pejo jel istina da ovde flertuješ sa svakom devojkom? - upitao je Milan.

- Ja sam iskren ja flertujem sa svakom devojkom, ja jesam. Kad je ušla Ena ja sam počeo da se družim sa njom, jedino Jordanku nisam odbacio od sebe - rekao je Peja.

- Ja ne bih bila sa tobom , ne sviđaš mi se - rekao je Peja.

- Uroše rekao si da se Peji sviđa Aleksandra? - upitao je Milan.

- Da, na slavi su bili jako bliski. Oni su šetali, ona je bacila udicu, njoj se sviđa Peja - rekao je Uroš.

- Mi idemo iz šupljeg u prazno - rekao je Peja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.