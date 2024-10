Afera ''kafa'' trese Belu kuću: Gastoz otkrio sve o flertu sa Enom, Anđela priznala da je ipak pogrešila (VIDEO)

Ovo je istina!

Voditelj Milan Milošević podigao je Anđelu Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza 

- Anđela zašto si poverovala u lažnu priču o kuvanju kafe? - upitao je Milan.

- Meni je Jelena došla i rekla to, meni se to samo složilo na moje mišljenje. Ja bih to svakako saznala, nije imao šta da krije - rekla je Anđela.

- Gastoze ko je skuvao kafu? - upitao je Milan.

- Samo prvo da kažem da se ja nisam zahvalio Miljani, već sam rekao svaka joj čast kako je rekla. Ja sam izašao na vrata i Mića je stajao sa Enom i dao mi je kafu da joj skuvam, ja sam otišao u Odabrane i dao Keti da skuva kafu. Ja sam krenuo i video Peju i dao mu da odnese Eni da ne bih ja imao problema - rekao je Gastoz.

- Dobro okej, to svakako ne menja moje mišljenje o postupcima njegovima. Naravno da smo za kafu razjasnili - rekla je Anđela.

- Ivan i Jelena se oboje bave Anđelom i Gastozom. Ivan ne može da vidi očima Gastoza, oni sve što rade, rade smišljeno. Oni bi dupe dali da njih dvoje ne uđu u odnos. On prvi skače kada Anđela napuši Gastoza. Oni se služe svim sredstvima, ne vole Anđelu uopšte, ali je jedina realna priča Anđela i Gastoz. Jedini gorući par su Anđela i Gastoz, toliko su se ubrčkali, razumem da sitnice zapadaju za oko, ali počeće dečko da ide kao robot. Sve je tako hajpovano, meni to nije normalno - rekla je Milena.

- Ja sam samo Anđeli citirala rečenicu koju mi je prenela Ena - rekla je Jelena.

- Devojka koja trenutno sada spava sa Anđelom zna da ja i Anđela imamo nešto i isto tako zna da može time da je povredi. Mene samo plaši da će svi biti u pravu, da sam lud što sam pokušao - rekao je Gastoz.

- Da, da. Ti si svakako rekao da ne voliš uštogljene devojke - rekla je Anđela.

Autor: N.P.