Ponovo svalio sve na Milicu: Terza krivi trudnu verenicu zbog njegovih kikseva, Bebica uočio glavnu razliku u ovim odnosima: Vidim da je... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao odnos Bore Terzića i Sofije Janićijević.

- Mislim da jeste prava ljubav, na Terzu sam navikao da često menja mišljenja, takav je jednostavno. Kao malo dete je, nešto slično kao i ja, ona se smeje u krevetu, zna da će da se vrati...Mislim da su imali taj pritisak eventualnog dolaska Milice Veličković, i kada su videli da je u petak ušla Aleksandra... - rekao je Ivan.

- Meni nema toliku težinu kao što je bilo sa Milicom. On je skakao ovde za Milicu, ovde je to sada upadanje kada ljudi komentarišu - rekla je Aneli.

- Dugačija je situacija ove i prošle godine. Milica i ja smo imali, znate kakav odnos od početka. Znate kakve smo psovke imali od početka, a ovo je drugačiji odnos - rekao je Terza.

- Mislim da ga je više radio Miličin odnos. Juče sam razmišljala, setila sam se Milice i njihovog odnosa, zamišljala sam Milicu i kako je taj njihov odnos tekao. Skroz neki drugi Terza, ne vidim ja ovde žar! Može da se ljuti ko kako hoće - rekla je Ahmićeva.

- Ne možeš da porediš, Milica se ovde svađala, pa sam skakao da je branim jer su je vređali, ona ne ulazi u sukobe ovde - rekao je Terza.

- Što se tiče ovoga, ja ću da se složim da imaju neku veću seksualnu strast, ali je emocija veća prema Milici. Terza se plaši rođendana i čestitki. Sofija sumnja u njegove promene, on će ostati isti, voli da popije i igra sa devojkama, to je Terza. Ono što je poremetilo Sofiju, to je Igra istine, kada je rekao da Milici ne bi rekao ništa kada bi je (Sofija) vređala - rekao je Bebica.

- Nijedna veza nije ista. Ja sam zamerao vama dvoma stvari kada si ti rekla da ti treba pauza, a Terza rekao da raskidate, mislim da ste tada pokazali svoju slabost. Ja vas nisam podržao, rekao sam da ću podržati ako pokažete ljubav. Ovde nije treća osoba, tj. Milica, da je ovde Milica i da je on pokazao emocije prema njoj, kao što je Sloba prema Kiji, ja sam normalno rekao Luni da se makne. Odnos se menja kada stigne neko pitanje, pitanje novinara ili komentar. Dalilu je boleo ku*ac za bilo kakvo pitanje ovde. Ja verujem da si se ti Sofija zaljubila, ali ne treba da postoje pauze - rekao je Mića.

- To je to, uživajte, je*ite se - rekao je Kadra.

- A je*iga sada, ti pričaš kao da je ona ku*va - rekao je Terza.

- Pa to ti praviš od nje - rekao je Kadra.

Autor: Nikola Žugić