Zabolelo me je... Ćubina majka otkrila kako joj je bilo dok je gledala susret sina i njegovog biološkog oca, a evo kako je Nenadov brat reagovao

Današnju RedAkciju vode Sanja Arsić, Srđan Zelenbaba Zele i Goran Todorović.

Tokom emisije voditelji su pozvali majku Nenada Ćubića, Ljubinku.

- Ne bih komentarisala, mi ne znamo kako je kome bilo, niko ne zna ko kakvu sudbinu živi. Nenada podržavamo u svemu. Ja sam tim čovekom nisam u kontaktku, on mene piše jer Stefan ne želi da mu odgovori, a ja svoje dete podžavam, Stefan ne želi da se vidi sa njim dok Nenad ne izađe. Moram da kažem da me je mnogo zabolelo kada je Milan rekao Nenadu da krene, a on je stajao kao ukopan, jer on je dete, mislim da je ovo mnogo za njega. Moja deca su uvek bila dobra prema meni, kao i ja prema njima, davali smo im i muž i ja koliko imamo i koliko možemo, trudili smo se da postanu ljudi. Oni su prihvatili sve kod nas i naše imovno stanje, i bili su divni - rekla je Ljubinka pa dodala:

- Mi smo usvojili decu, oni su bila prezimena Pantić, a kada smo ih usvojili mi smo im dali naše prezime i krstili ih. Moram da kažem da mi je mnogo teško, ja ih volim, vezana sam za njih, oni su 18 godina kod mene, ali moja deca treba da znaju da im ja dajem podršku u svemu.

Voditeljku je zanimalo da li je Stefan srećan:

- On je neutralan, ne komentariše, ali bi voleo da se čuje sa bratom da popričaju. Oni se nikada nisu odvajali i teško mu je. Nenad je pominjao sinoć i mene i Stefana i rekao je da mu je najbitnije da smo mi dobro - govorila je Ljuba pa dodala:

- Ja nikada nisam rekla ni krila ništa za usvajanje, rekla sam im da roditelje mogu da traže do 18. godine preko centra, a nakon toga mogu sami.

Autor: N.B.