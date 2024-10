Dala svoj sud: Zorica Marković oplela po Terzi i Marinkovićima, ubeđena da su se zavozali pa dala svoj sud o susretu Ćube i njegovog biološkog oca

Današnju RedAkciju vode Sanja Arsić, Srđan Zelenbaba Zele i Goran Todorović.

U toku emisije se uključila pevačica i bivša učesnica Zadruge Zorica Marković i ona je prokomentarisala susret Nenada Ćubića Ćube i njegovog biološkog oca:

- Ono je bilo preemotivno. Divno je što se to desilo, jer to je lepo. Moram da kažem da nije bitno materijalno, bitno je ljubav. Ne znam šta je taj čovek hteo da li je to osećaj pokajanja ili manipilacije, zaparalo mi je uši kada je taj Goran rekao to za kuću i kola i novac, ali ne možemo da sudimo, to se desilo pokušao je mnogo toga da kaže - rekla je Zorica.

Nakon toga ona je komentarisala Terzu i Sofiju:

- Dečko se zavozao kao niko do sada, bolje da je izašao na vreme nego što je uradio. Čula sam da je pozajmio pare i da jure Milicu, nju niko ne treba da dira, ona se sjajno drži i želim joj svu sreću - rekla je Zorica te je otkrila da sumnja da Jelena Ilić i Ivan Marinković prave priču:

- Mislim da je to njihov dogovor i da će oni kad tada opet biti zajedno - rekla je Zorica.

Autor: N.B.