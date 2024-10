Prvi put otvorila sve karte: Anđela cimerima končano priznala šta oseća prema Gastozu, pa najavila promenu! (VIDEO)

Ovo nisu očekivali!

Miljana Kulić započela je "Igru istine" i prvo pitanje postavila Anđeli Đuričić.

- O čemu ste pričali sinoć posle emisije Gastoz i ti? Da li će odnos da preraste u više od drugarskog u ljubavni? - pitala je Miljana.

- Već smo za stolom sinoć razgovarali i vratili se u staru fazu. Družimo se, naravnoi prisnije nego sa običnim drugarom. Razgovarali smo o stvarima koje mene i njemu smetaju. Dao mi je do znanja stvari koje njemu smetaju, više to neću da ponavljam. Složila sam se sa njim da sam u bezbroj situacija bila jako loša. Definisali smo neke stvari da ne bi pravili smetnje u našoj komunikaciji koja nema problem. Sad smo u odnosu kao ranije, vidite svi. Provodimo skoro pa stalno vreme zajedno. Kao što sam rekla i ranije ako se nastavi ovakav odnos sigurno je da će da preraste u nešto više, a u ovom trenutku smo zadovoljni. On se šali kad kaže da se zaljubio, ja znam kakve su njegove emocije prema meni. Vi kad pričate o tome ispada kao da je zaljubljeni tinejdžer. Trenutno smo za ovakav stepen jer nam više ne treba, kad bude trebalo doći će spontano do toga - govorila je Anđela.

- Svaka ti je kao Njegoševa, lepoto moja. Ostao sam bez teksta - dodao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić