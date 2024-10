Sad mogu ponovo da je muvam: Ivan obelodanio detalje sa razvoda, otkrio šta oseća nakon zvaničnog rastanka sa Jelenom! (VIDEO)

Priznao sve!

U toku je "Igra istine", Anđela Đuričić postavila je pitanje Ivanu Marinkoviću.

- Ivane, šta se jutros dogodilo na suđenju? - pitala je Anđela.

- Neki čovek me je prepoznao, sudija pita da li smo stigli. Došli si advokati, ispričali smo se. Atmosfera nam je bila super, pozdrav za sudiju. Počeli smo da se šalimo. Pitao nas je sudija da li se mirimo, ja sam rekao da dame imaju prednost. Jelena me je pogledala, pa sam rekao da se ne mirimo. Rekao sam da živimo zajedno jer smo u rijalitiju. Na kraju su i advokati počeli da se smeju. Pitao sam kad stiže rešenje u razvodu, kažu sutra, ali sam rekao da stignu za "Pitanja novinara". Sad smo zvanično razvedeni. Kad sam izašli izljubili smo se tri puta i čestitali jedno drugome na slobodi. Neću da kažem da osećam olakšanje, ali osećam se drugačije. Bio mi je čudan osećam dok su bile svađe jer mi je to zvanična žena, a sad mi nije ništa. Sad mogu ponovo da je muvam jer je slobodna - govorio je Ivan.

Autor: A. Nikolić