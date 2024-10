Šok: Ivan uporedio spajanje njega i Željka sa Ćubom i biološkim ocem, pa otkrio zašto Gorana smatra folirantom! (VIDEO)

Potegla se žestoka polemika!

U toku je "Igra istine" sledeće pitanje postavio je Lepi Mića Đoletu Kralju i Ivanu Marinkoviću.

- Rekao si za Ćubinog oca da te nisu ubedili, a Ivan je rekao da je Ćubin otac folirant, objasnite to - glasilo je pitanje Lepog Miće.

- On je meni bio toliko hladan. On meni nije bio realan. Nije mi ostavio utisak da se obradovao. Kao da nije postojala emocija, nego kao da si rekao to zbog njega. Njemu se videlo da mu je drago, ali ti si nama govorio da jedva čekaš da ga vidiš, trebao si da ga zagrliš. Baš je bio hladan i nije mi bilo realno da tako reaguje. Možda mu je glupo zbog kamera - govorio je Đole.

- Mislim da se ovim zaj*bavaš sa mnom. Ja sam hladna osoba i ne mogu da pokažem emocije čoveku kojeg vidim prvu put, a ćale mi je skoro umro - dodao je Ćuba.

- Meni je Ćubina reakcija realna. Ovo moram da poredim sa mojom situacijom, iako je razlika između Željka i Ćube u godinama ogromna. Nisam potrebio reč folirant, ali sam rekao da mi mnoge stvari nisu jasne kad je Ćubin otac u pitanju. Kad su se dotakli konkretne priče nedoumica mi je bila da sam ja uspeo da saznam da si ti imao dve godine, a brat četiti kad vas je majka izvela iz kuće u kojoj ste živeli sa majkom i ocem. Ona je otišla u socijalni rad i rekla da decu neće, jer je otac bio NN kao što sam ja. Meni su se ista pitanja postavljala, gde sam bio, što se nisam borio i što Miljani nisam tražio da me stavi za oca - govorio je Ivan.

- Meni je isto njegov tata bio čudan - dodala je Miona.

Autor: A. Nikolić