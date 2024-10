Ena Čolić postavila šok pitanje Anđeli: Zaprepastila se na odgovor o njenim sumnjama u Gastoza! (VIDEO)

Nije očekivala da će ovo čuti!

Tokom "Igra istine" Aneli Ahmić pitala je Borislava Terzića Terzu da li je bio intiman sa Slađom Lazić.

- Da li je istina da ste Slađa i ti bili na Zlatiboru zajedno? - pitala je Aneli.

- Slađo, da li je istina? Nikad u životu Slađu nisam sreo na Zlatiboru - odgovorio je on.

Ena Čolić postavila je pitanje Anđeli Đuričić.

- Sad da si vođa koga bi poslala u izolaciju? - pitala je Ena.

- Meni se to menja iz dana u dan. Ostajem pri tome da bih poslala, to nema veze sa tobom. Zna on moje mišljenje. Ako ništa ne postoji, neće ni tad. Ne bih promenila svoju odluku i ne bih imala problem da pošalje bilo ko - odgovorila je Anđela.

- Mislila sam da si promenila mišljenje - dodala je Ena.

- Ne mogu da promenim ono što sam videla. Ja bih njega poslala da vidim i on je to tako prihvatio i zato i jesmo drugari. Ja sinoć da sam bila vođa poslala bih tebe i Peju da se zbližite, ali dobro nam je u Odabranima - nastavila je Đuričićeva.

- Uroše, da li ste Jelena i ti imali komunikaciju u izolaciji? - pitala je Anđela.

- Ne, ona je spavala ceo dan. Ja nju nisam ni video - odgovorio je Rajačić.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić