Žestoko do samog kraja: Ivan i Kačavenda se sukobili zbog Luke, Milena razotkrila njegovu prljavu igru! (VIDEO)

Tokom "Igre istine" Danijel Dujković Munjez postavio je pitanje Mileni Kačavendi.

- Ivan je naveo ljude da promene mišljenje tokom glasanja za Luku. Pošto je Ivan bio inicijator, da li misliš da je pravilno postupio kad smo birali glas? - glasilo je pitanje.

- Što se mene lično tiče mislim da nije izazivanje na fizički konflikt samo unošenje u lice. Moje mišljenje ste videli i u prošloj sezoni. Nije izazivanje definisano i ne znači samo kad se nabiješ nekome usta na usta, to su i jeftine i prljave provokacije. Tačno je da ne mogu svi da izdrže pritisak, ne opravdam nasilje. Ivane, ti si jedan od najpoganijih jer znam kako ste vi mene vređali - govorila je Milena.

- Govoreći o drugima uvek govoriš o sebi - dodao je Ivan.

- Od dana kad mi je Luka rekao da će nešto da ti kaže u određenom trenutku, ja sam rekao da ti ne kaže jer on neće izdržati tvoj pritisak. Luka je uradio po svom, pomenuo ti je koru od banane i ti si krenuo direktno da ga provociraš. Išao si na provokaciju, a on to nije mogao da izdrži - nastavila je Kačavenda.

- Ne, on je meni spomenuo Žanu. Onda mi je još jasnije i ovo ne ide u prilog vama - dodao je Marnković.

- Ti si njegas provocirao zadnjih pet dana jer si procenio - govorila je Milena.

Autor: A. Nikolić