Rekla mi je da mogu da ih vidim, ali ne kod nje kući: Šok oglašavanje Ćubinog biološkog oca, otkrio sve detalje razgovora sa Ljubinkom (VIDEO)

Ljubinka, Ćubina majka, uključila se u emisiju "RedAkcija" na RED TV i tom prilikom otkrila da Ćubin rođeni brat, Stefan ne želi da se vidi sa Goranom Pavlovićem, njihovim biološkim ocem, sve dok Nenad ne izađe, a sada se oglasio i Goran.

Nenad Ćubić Ćuba, aktuelni učesnik "Elite 8", tokom svog boravka u rijalitiju naciju je rastužio svojom životnom pričom, otkrivši da su on i brat usvojeni, te i da mu je želja da upozna svoje biološke roditelje, kako bi video, što je sam rekao, kako izgledaju ljudi koji nemaju srca. TV Pink se javio izvesni Goran Pavlović, tvrdeći da je on otac Nenada i Stefana, te se DNK analizom koja je urađena, ustanovilo da jeste biološki otac.

Susret pre emisije "Pretres nedelje" u ponedeljak, Ćube i njegovog biološkog oca, pratila je cela nacija, te nema onog ko nije zaplakao kada su se zagrlili nakon skoro 19 godina. S tim u vezi, gospođa Ljubinka, žena koja je usvojila Nenada i Stefana nije imala reči hvale u uključenju na RED TV i u emisiji "RedAkcija", što možete pročitati u linku ispod:

S tim u vezi, voditelji emisije "RedAkcija", Nikola Žugić i Sanja Arsić stupili su u konktat sa Goranom, kako bi čuli i njegovu stranu priče, a on je otkrio da su se on i Ljubinka čuli preko poruka.

- Ona je rekla da je odluka na njima i da se ne meša - rekao je Goran i otkrio da je stupio u kontakt sa Ljubom:

- Preko poruka smo stupili u kontakt. Rekla mi je da sa Stefanom mogu da se vidim kada Nenad izađe, ali ne kod nje kući. Ne znam zašto, nemam pojma... - rekao je on, a na Sanjino pitanje: "Je l' to znači da ona ne želi da se upozna sa vama", on je odgovorio:

- Da, baš tako - rekao je Ćubin biološki otac.

- Ja mislim da nije okej s njene strane to, ja ako sam video Nenada, ne znam šta je...Nemam pojma, ne znam šta da kažem. Međutim i ti glupi komentari da sam ušao u "Elitu" zbog para, ja imam para, nemam šta da se pravdam - rekao je on.

- Kada ste izašli iz "Elite" i seli sami sa sobom, da li ste se možda pokajali što ga nešto niste pitali - pitala je voditeljka.

- Kako nisam, ima pitanja, i on mene i ja njega, ono je...Nisam znao gde se nalazim i još uvek ne znam gde se nalazim. Ja sam napamet pitao. Imao bih svašta da ga pitam, ne znam, svašta, znači nema kraja...Očekujem da toj deci pomognem koliko mogu i to je to, to su moja deca. Ne intresuju me pare, intresuju me deca - rekao je Goran za emisiju "RedAkcija", a o čemu je još pričao, pogledajte u nastavku:

