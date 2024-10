Tokom današnjeg dana aktuelna učesnica "Elite 8", Ana Nikolić, doživela je pomračenje saznavši za flert Aleksandre Vučenović i svog dečka Stefana Korde, te ih je polila i potom završila u suzama, a sada se njena sestra, Ivana Nikolić oglasila za naš portal.

Ivana Nikolić nije krila da joj je teško zbog ove situacije, da joj je jako stresna, ali nije ni štedela reči na račun Aninog momka, Stefana Korde.

- Malo je stresno zbog ovih nekih gluposti...Hoće dečko nešto o nama da izjavi, a šta hoće da izjavi, a da već nema u javnosti? Slobodno, ako ima nekih tajni, a da krijemo od javnosti, neka kaže to, ali neka priča istinu i ako ima dokaze. Ja ću sutra da ponesem i Anin i Stefanov telefon, sve ću da pričam istinu i sa dokazima. Bez dokaza neću ništa da pričam, imam sve dokaze u njegovom i Aninom telefonu... - rekla je Ivana, a onda je dodala:

- Znaš kako, ova devojka (Aleksandra) je tu čisto da se zabavlja i sve to, nije ni ona svetica! Nije nimalo ona svetica, došla je tim povodom da provocira Anu i Stefana, razumem ja to da je to rijaliti. Stefan se prima kao saučešće, neiskusan je rijaliti igrač i sve misli da je dobro za rijaliti. I ono ponašanje kada je lomio tanjire i lupao šerpama, mislio je da je dobro za rijaliti, ali se prevario! Ana mi je mnogo smirena, ne znam zašto, ja nju kada vidim, ja stalno pričam: "Ustani, kaži, brani se", deluje kao da ga se stvarno plaši, ona se plaši zbog nasilja! Ona njega iskreno i voli i sve to, okej razumem, ali ona kao da ga se plaši, zbog čega? Ona sve to skuplja, skuplja, skuplja i kada pukne, onda će Korda da naj*be, ne piše mu dobro! - zaključila je Ivana za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić