Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje Stefanu Kordi.

- Da li si ti ustvari takav u spoljnom svetu, silan i agresivan, a ovde si glumio finoću - glasilo je pitanje.

- Svi koji me znaju, znaju da nisam takav...Jesam, porazbijao sam lokal, ali zbog drugara, nisam zbog te Antonije - rekao je Stefan.

- Napisao si da ćeš nalupati šamare, rekao si da ćeš nalupati toj njenoj drugarici. Kako si regulisao svoju agresiju kada si živeo kod Rade - pitao je voditelj.

- Tako je...Ma kako nije istina - rekla je Ana.

- Kako nije? Hteo je kofer da mi baca i juče još, sve je istina što je majka rekla. Jesam mu platila kazne, on je vozio moj auto, hteo je moj kofer da baca, ja sam mu rekla da ako mi je on kupio, da baci taj kofer. I on je dodavao za hranu. Po pola smo plaćali račune, njegova majka ga je finansijski zaštitila, ali više mi...Nije bio takav, da je bio takav ne bih ušla ovde s njim. Imao je neke kazne pre mene. Mi smo trošili moje pare, za dve nedelje smo potrošili sedam hiljada evra, lično moje pare - rekla je Ana.

- Meni je govorio da ti i tvoja porodica Ana živite od njegove ušteđevine, majke mi to je rekao - rekao je Mića.

- Šta lažeš bre? Ako možeš njih da lažeš, ne možeš meni. 11 meseci pokušavamo da imamo dete, lažeš da imaš menstruaciju, koga lažeš ti bre - zaurlao je Stefan.

- Normalno je da kasni od stresa - rekla je Ana.

- Ja bih voleo da možemo da imamo dete, kunem ti se, ja bih volela - rekao je Korda.

- Već dva dana mi priča šta sam napolju radila, hajde reci - rekla je Ana.

- Pa gledaj, ona se predstavlja kao frizer, a ne zna prelaz da mi uradi... - rekao je Stefan.

