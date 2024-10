Dali svoj sud! Bivši takmičari Elite opleli po Terzi i Sofiji, a onda je ONA prokomentarisala Milicu: Imala je i ona afere

Tokom današnje emisije RedAkcija, voditelji Milica Krasić i Joca Novinar su ugostili bivše takmičare Elite.

Filip Najdanović i Vivien su komentarisali bivše cimere i takmičare Elite, pa je Filip oktrio ko je najveći folirant u Eliti:

- Moram da kažem da je Terza najveći folirant, to što on radi je sramno. Iskreno to sa Sofijom nije prava ljubav, ima tu emocija, ali to nije ništa ozbiljno - rekao je Filip pa je Vivien dodala:

- Voli on da švrlja, a nije ni Milica čista, i ona je imala afere, setimo se Adama Đoganija.

Joca Novinar je otkrio da Sofijina majka i sestra neće da komentarišu njeno učešće.

- Mnogo komentarišu da je Sofija loša i nemoralna, ja smatram da tu ima svega, ali ne verujem da je nemoralna - rekao je Filip.

Autor: N.B.