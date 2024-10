Anđela na ovo nije obratila pažnju?! Milica Dugalić otkrila sve detalje flerta Keti i Gastoza, učesnici pali u trans od smeha (VIDEO)

Hit!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', voditeljka je pročitala naredno pitanje za Jelenu Ilić.

- Jelena koga lažeš u vezi Rajačića, nas ili sebe?! - glasilo je pitanje.

- Sve što sam rekla, rekla sam kako osećam i baš kod Drveta. Ovde se nadglašavam sa dva, tri idiota.

- Da li je realno da se pomiriš sa Munjom, a on po ceo dan i celu noć juri Aneli? - glasilo je pitanje.

- Ja radim po svom osećaju, on ima sukob sa Aneli, ja se tu ne mešam - rekla je Ana.

- Milice zbog čega vam se ne dopada Keti? - glasilo je pitanje.

- Keti je zgodna žena, ja sam imala mnogo drugova, ali nikad se nisam ponašala prema drugovima tako kako se Keti ponaša prema Gastozu. To je grljenje, ljubljenje, ja sam šokirana. Ona je opčinjena tobom, pokazujete mnogo veću bliskost i intimnost nego što se očekuje od drugara i drugarice. On kada želi da bude zabavn i interesantan, on bude drzak i bezobrazan. Ja imam animozitet - rekla je Milica.

Autor: N.P.