Dama sa šanka Vam šalje piće: Gastoz prokomentarisao Anđelin gest, priznao da je to mnogo uticalo na njegovo mišljenje (VIDEO)

Ne skida osmeh s lica.

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka je pročitala naredno pitanje za Nenada Marinkovića Gastoza, on se rastopio kao nikada do sad.

- Kakav je osećaj kada te devojka pošalje da na žurci radiš ono što najviše voliš a to je muzika - upitala je voditeljka.

- Baš me oduševila. Napravila je jedan ozbiljan gest, što je mnogo toga promenilo u mojoj glavi. Možemo ovde da se nadmudrujemo do Jula. A ono piće. kad je poslala, to je bilo najjače. Dama sa šanka vam šalje piće, odakle njoj ti maniri - rekao je Gastoz.

- Ti mi budeš inspiracija - rekla je Anđela.

- Otkud ti ta inspiracija - rekao je Gastoz.

- On budi sve najbolje u meni.On je toliko uživao, toliko je bio srećan. Nisam ga potpunijeg i srećnijeg videla. Kako da ne uživam kad to gledam - rekla je Anđela.

Autor: S. J.