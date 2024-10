Luka Vujović progovorio o diskvalifikaciji iz Elite, pa priznao da se gorko kaje: Na sudu ćemo videti... (VIDEO)

Spreman da snosi posledice!

U večerašnjoj emisiji ''Pitam za druga'', voditelj Joca Ilić ugostio je Luku Vujovića, bivšeg učesnika rijalitija Elita.

- Ljudi navijaju da se vratiš u Elitu, vidim po anketama i komentarima. Šta se tačno desilo sa Ivanom Marinkovićem - upitao je voditelj.

- Zapravo to je počelo nedelju dana pre toga. Konkretno, uzrok jeste Jelena Ilić. Ona je meni davala signale, pokušavala da uđe u flert

- Znači Jelena i dalje bocka i šalje sa strane signale - rekao je voditelj.

- Rekla mi je da odem do ormarića po kafu. Prvo što sam video u fioci jeste donji veš, da bi ona posle rekla kako joj ja preturam tamo gde joj je donji veš. Rekla je da sam sam na svoju ruku ušao u Rehab, što nije istina. Kad ustanem da komentarišem Ivan Marinković je nedelju dana stalno podbadao. Čovek koji nakon deset godina nema prijatelje - rekao je Luka.

- Na kraju ga je i Jelena ostavila - rekao je voditelj.

- Ni u to ne verujem - rekao je Luka.

- Hteo je da ispadne dasa pred Jelenom, a on dobaci evo ga hoće zatvorenik da igra fudbal. Ja sam neko ko njega ne poznaje, niti sam pratio njegove rijalitije do sada, ali opet želim da se osvrnem šta je mene izbacilo iz takta. Moja ekipa je pobedila, a njemu je bilo krivo. Tu je krenula provokacija, ali ja njega i nisam počastio, kada mi je uvredio člana porodice. Namerno sam mu onda rekao za Jelenu, da bi on krenuo najstrašnije krenuo da me vređa - rekao je Luka.

- Meni na fizički napad nije naslućivalo - rekao je voditelj.

- Nije ni meni. Hteo sam to da izbegnem, rekao sam mu pusti, onda je on izvadio ruku iz džepa pa me uštinuo. Kada sam stao pored, uradio sam mu mošu. Krenuo je za mnom, hteo sam da ostavim to po strani, on me tu najstrašnije izvređao - rekao je Luka.

- Šta je bilo to toliko da te je izveo iz takta - upitao je novinar.

- Sad da vratim film, sigurno to ne bih uradio. Nikada nisam osuđivan i privođen, to je takva laž. Nikad nisam bio u toj situaciji - rekao je Luka.

- Šta si pomislio u sebi nakon udarca - rekao je voditelj.

- Nije bilo kao da je on povredio moje dostojanstvo, samo mi je tako naišlo. Dajem ti reč, nikakva pesnica nije bila. Na sudu ćemo videti, kad se priloži snimak. Ja sam desnom rukom njega ovako udario, pa levom. Snosiću posledice za ono što sam uradio - rekao je Luka.

- Nasilje ne podržavamo, zato je odluka doneta da budeš diskvalfikovan, Veliki Šef je rekao da je nulta tolerancija za takvo nešto - konstantovao je voditelj.

Autor: S. J.