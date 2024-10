Anina sestra Ivana rešila da do srži raskrinka zeta Kordu, priložila ŠOK dokaze protiv njega: On ne može da se vrati u Nemačku, varao je ljude... Crno na belo! (VIDEO)

Sestra Ane Nikolić, Ivana Nikolić večerašnji je gost sa Lukom Vujovićem u emisiji ''Pitam za druga'' koju vodi Jovan Ilić. Ivana je rešila da večeras skroz raskinka zeta Stefana Kordu.

- Muža sam upoznala sasvim spontano i slučajno u Frankfurtu, mi nismo hteli da budemo u vezi prvo, samo da se družimo, nismo hteli ni seks. Kad je došao po mene da idemo na večeru, nešto je proradilo i on je mene posle 3 dana pitao da se udam za njega i ja sam prihvatila. On je mene upoznao kad sam već postala žena - otkrila je Ivana na početku, a onda progovorila o haosu između sestre Ane i Stefana Korde u Eliti.

- Ja sam u šoku. On nije bio takav. Verovatno nije imao gde, pa je morao da trpi... Njegovi roditelji su u Nemačkoj i moraju da rade, on je tamo isto živeo. Ja imam puno dokaza o njemu - poručila je Ivana i dodala:

- Ja imam njegov boravak, gde će on da se vrati? Njemu je 2024. isteklo, njemu je isteklo boravište, ne može da se vrati u Nemačku. Imam i njegov i Anin telefon - kaže Nikolićeva i dodaje:

- Čime on da finansira Anu, on je vozio šleper, turu su mu plaćali 300 evra. On je bio tamo kao rezervna guma, zvali su ga da uskače kad nema ko. Njemu je majka slala pare kako kad koliko može. On je pre neki dan rekao da je finansirao kod nas kući, on je dolazio kod nas kao gost. Imam dokaze i da je varao ljude po Nemačkoj - poručuje Ivana.

