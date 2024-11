Otvorila sve karte!

Tokom emisije "Gledanje snimka" voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni klip u kom su takmičari imali priliku da vide kako Anđela Đuričić priča sa Stefanom Karićem o problemima koje ima sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- To je tema od pre par dana, izdešavalo se mnogo toga otkako smo otišli u Odabrane, tako da bih joj predao štafetu. Krivo mi je što smo se svađali, ali mi je drago što je shvatio da je ni u jednom trenutku nisam slagao i folirao. Mogao sam da se ugasim i pravim da Ena postoji i radim kako mi diktira. Ne bih joj nikad terao inat, zašto bih to radio kad se borim za nju? Neka kaže šta je meni rekla, kako ona vidi situacija - govorio je Gastoz.

- Rekla sam da mu ne bih diktirala, niti objašnjavala šta treba da radi, pa sam se zato povukla. Ne bih to radila ni u vezi, nemam živce za to. Jeste da je prošlo samo četiri dana, tri dana smo u Odabranima i imam priliku da ispratim njegovo ponašanje. Prvi put imam momenat da vidim kakav mu je odnos sa svim ženama i shvatila sam da se isto ponaša sa svima. Ne mogu da kažem da mi nije smetalo što je je branio, ali kad imam priliku da vidim menja mi se mišljenje. Shvatila sam da je to on i ne smeta mi. Prvi put da smo zajedno toliko i da mogu da vidim njegov odnos sa svim ženama i da shvatima da je to on. Sama se sebi čudim kako sam se prosvetlila. On izvlači nešto novo što nisam ni znala da imam u sebi. Ja znam baš da budem ljubomorna, a ovde sam drugačija i drago mi je jer upoznajem novu stranu sebe pored njega. Nisam ni od koga dobila toliko pažnje kao od njega, a ko i ne bi bio zadovljan kad se neko ponaša kao on prema meni? - pričala je Anđela.

- Mene Anđela dosta podseća na mene, isto smo zamerale što ona Gastozu to ja Luki. Ja nju razumem njeno prebacivanje, dosta smo slične. Obe smo bile u drugarskom odnosu - prokomentarisala je Sandra Obradović.

- Nisi bili u dobrim odnosima, zato je imala takav stav. Drago mi je da su sad u ovakim odnosima - rekao je Karić.

- Moram da se zahvalim Stefanu i mojim ženama. Bilo mi je drago da je tu i da veruje, malo smiruje nju i malo mene. Bilo mi je drago da je tu i da veruje - dodao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić