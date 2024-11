Rade i Rada su van sebe, ona bi ga zadavila: Ana Nikolić žestoko ponizila porodicu, niko ne može da veruje kakve reči je oprostila Kordi! (VIDEO)

Totalni haos u Eliti!

Tokom emisije "Gledanje snimka" voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni klip u kom su takmičari imali priliku da vide kako Stefan Korda urla na Anu Nikolić.

- Je l' on drži tvoju porodicu u šaci? - pitala je Ivana Šopić.

- Ne, nema šta. Znam da je on to rekao u besu. Ja sam njega pitala pred svima šta ima da kaže da ja ne znam - rekla je Ana.

- Dešavale su se ovde i gore stvari. Nemam šta da kažem - dodao je Korda.

- Meni je ovo smešno, a znam da nije istina - smejala se Ana Nikolić.

- Mislim da on laže. Meni je jako bilo žao Ane, ona je plakala i lupalao joj je srce. Rekla sam joj da ću da spavam sa njom u krevetu, kako bi se razdvojili. Znala sam da će da se pomire, a to mi je bolesno jer joj je najgore vređao porodicu. On nju optužuje za neke nemoralne radnje, pa može da se misli šta su oni kod kuće radili. Mogu da mislim kako su Rade i Rada, van sebe su i videli su pravo lice Stefanovo. Pitala sam njega gde planira posle, jer u njihov dom sigurno ne može. Ana pogrešila si i pljunula si po svojim roditeljima - komentarisala je Aneli Ahmić.

- Ana, vrlo je bitno direktne su optužbe na račun tvoje porodice. Vi se sad zajedno branite, šta si to radila pod maskom frizerke? - upitala je Ivana Šopić.

- Smešno mi je jer zna da sam radila kao frizerka, a prebacuje mi stalno. On je mene stalno pitao šta sam radila u Nemačkoj. To su sve gluposti - rekla je kratko Ana.

- Ovo je stvarno strašno, pasivna agresija svako jutro. On nju drži u šaci, čuli smo da on kaže da ona ne dobija menstruaciju. Mislim da on njoj ne veruje u transplataciju materice, ja nikad nisam čula da to postoji - komentarisala je Keti.

- Ja imam sve crno na belo svaki papit - poručila je Ana Nikolić.

- Ja znam da bi njega Rada sad zadavila - dodao je Lepi Mića.

- Sad ispada da sam ja najgora koja se bavila prostitucijom. Moji roditelji su bolesni - rekla je Ana Nikolić.

- Evo sve si slagao, zašto? Što si baš rekao da ne kažeš šta je ona radila? - pitao je Mića

- Ništa, bila je frizerka. Ja tako kažem u besu. Neka gleda ona svog Asmina i svoju vezu, ajde bre - pravdao se Korda.

Autor: A. Nikolić