Moj dečko... Anita se izlanula u programu UŽIVO, i dalje ne može da prihvati činjenicu da su ona i Anđelo raskinuli, a evo da li su se varali (VIDEO)

Anita Stanojlović, pobednica sedme sezone rijalitija ''Elita'', večeras je gošća na Red TV kod voditeljke Anastasije Buđić, te je tako bila iskrena i progovorila o novcu zarađenom od pobede, ali i o bivšem dečku Anđelu Rankoviću za kog se jednom rečenicom izlanula, pa po svemu sudeći i dalje ne može da pređe preko činjenice da više nisu zajedno.

- Anita šta ćeš uraditi sa parama od pobede?! Mnogi su te optuživali što trošiš pare na operaciju - upitala je Anastasija.

- Ako je neko zaslužio posle dve sezone rijalitija zaslužio da nešto kupim sebi ili priuštim sebi nešto, nije mi žao. Rekla sam da ovaj novac neću iskoristiti na stan, ovaj novac ću iskoristiti na biznis. Malo su se planovi promenili, ovo je mnogo bolja opcija što ću raditi. Oko Nove godine ili januara će biti gotovo - rekla je Anita.

- Anita izašle su neke prepiske u javnost, Anđelove sa nekom devojkom, ali i tvoje sa nekim dečkom. Koliko je to istina?! - upitala je voditeljka.

- Moj dečko, tačnije moj bivši dečko je jako pismen, školovan i intelgineten tako da te poruke nisu mogle da me poremete. Odmah je to palo u vodu. Ja sam se malo više uplašila, ja sam Anđela srela taj dan u gradu, istresirala sam se jako da mi neko ne smesti, ali on je verovao meni i rekao mi je da se ne nerviram. Stvarno verujemo jedno drugom, dok smo bili zajedno to nam je bilo jako bitno - rekla je Anita.

