Žena, majka i kraljica: Slađa otkrila svoju oduševljenost Kačavendinim karakterom i veštinama! (VIDEO)

Impresionirana kumom!

U toku je anketa, a učesnici biraju najsposobniju osobu u Eliti. Milica Dugalić sledeća je na redu da izlaže.

- Sposoban čovek je onaj koji može da se prilagodi svakoj situaciji i koji ume da napravi nešto. Munja pomaže svima, brz je i vešt u tome. Zahvalna sam i Aneli, koja mi je pomogla u mnogim stvarima, jako dobra žena. Broj dva je uredan i pedantan čovek, Ivan. Persona broj tri je jako mlada, ali samostalna osoba, Mrvica - rekla je Milica.

- Terza, Munja, Keti, Barbi i Keti, oni su za te opšte stvari - rekao je Aca Kockar.

- Smatram da sam ja najsposobnija, ali pošto ne mogu sebe da navedem, prvo mesto je žena, majka i kraljica, Kačavenda. Čak i kada joj je loše, nađe se da me savetuje i jako mi je drago što sam opet ovde s njom. Drugo mesto je Mića, on je malo oštriji od nje, ali mislim da me jako voli. Kada braniš nekog, braniš ga životom. Treće mesto je Terza, uvek je tu za svakog i ništa mu nije teško, čovek domaćin. Munja četvrto i Bebica peto mesto - rekla je Slađa.

- Navela bih svog dečka, Daču, koji sve ume. Drugo mesto Raško i treće Ena - rekla je Sofi.

- Čudi me da navodite Đoleta, koji gleda u sve živo, Munju koji krade, Mimu koja izgleda kao čiviluk. Ovde ima mnogo sposobnih ljudi, prvo je Mića. On mi je kao tata, uzor i stvorio je sve za svoju porodicu. Drugo mesto Teodora i treće Kačavenda - rekao je Bebica.

Autor: Iva Stanković