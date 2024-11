Svaku si varao, nijedna te neće promeniti: Anđela i Gastoz ne mogu da nađu zajednički jezik, svađa ne prestaje! (VIDEO)

Žestoka drama u kući Odabranih!

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić nastavili su svoju žestoku svađu oko planova za budućnosti i muško ženskih odnosa.

- Šta ćemo sa delom ljudi koji reševaju probleme i drže krov nad kućom kako treba? Na koga da se ugledamo? - pitao je Gastoz.

- Ja to nisam upoznala - rekla je Anđeča.

- Ti da se ugledaš na klošarke bila bi kao one, što se ne ugledaš na majku? - pitao je Gastoz.

- To su retki slučajevi. Svi kad vide problem idu na drugu suknju i u kafanu, to je 90% takvo. Postoji 10% ali je to retko i ne postoji više. Nažalost se izgubilo - govorila je Đuričićeva.

- Postoji, svi to žele da vrate. Ja ne mogu da dozovlim da žena sa kojom se grlim nedelju dana ima takvo mišljenje - pričao je Nenad.

- Pričam o realnosti koja je oko nas. Evo ne moramo da gledam širu sliku, vidiš li ovde srećne porodice, da li ne pričaju šta je ko koliko platio? Da li su u kontaktu sa ocem deteta? Da li ih ikad otac zove i zna gde deca žive? Ova kuća je ono što se dešava suvda oko nas - rekla je ona.

- Ja sam deo te kuće i ja sam zlatno dete. Koliko ćeš srpčića da mi rodiš? - poručio je Gastoz.

- 17 - rekla je Anđela.

- Uništiće nas, moramo da čuvamo naše porodice. Moramo da ostavimo nešto iza sebe vredno, moramo da usadimo desi da je dom bitniji od kafana - pričao je Gastoz.

- Ti si meni pričao da je tebi kafana sve i da piješ rakiju po ceo dan, a sad mi pričaš. Kad bi imao problem lakše bi ti bilo da odeš u kafanu na rakiju, pa meni nešto pričaš. Ja pričam nešto što je realno. Sa 32 godine ti je najveći gušt da piješ rakiju, a sad bi drugačiji život - dodao je Gastoz.

- Dosadilo mi je. Šta će mi kafana kad mi žena spremi ono što voliš i sve to budi kući, lupim je po d*petu i na kraju odemo da vodimo ljubav. Ja sam takav, ja maštam, a ti uništavaš - rekao je Marinković.

- Kako ti se do sad to nije dogodilo? Bio si, pa si varao. Rekao si mi da si svaku živu varao. Verovatno su one bile krive. Čovek prevario sve što hoda na sve noge, o tome ti ja i pričam. Šta bi tek bilo u braku i da imate decu? Najlakše je otići na drugu sukunju, došli smo na moje. Radio si to i to ćeš da radiš jer si to ti. Neće tebe promeniti nijedna žena ovog sveta - dodala je Anđela.

- Kako ti ne želiš da me zadržiš kao drugara? J*bao te drugar više - rekao je on.

- Ako budem želela, ja ću da te zadržim. Varao si sve što hoda, kao voleo si, a varao si - nastavila je Đuričićeva.

- To je muškarac - rekao je Gastoz.

- Dolazimo na moje. To nije muškarac, nego p*čka - poručila mu je ona.

Detaljnije u nastavko ovog teksta.

Autor: A. Nikolić