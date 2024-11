Sad je zvanično: Anđela Đuričić priznala da su ona i Gastoz u vezi, a evo i od kada (VIDEO)

Ljubav cveta!

Nakon odgledanog priloga u kom su gledaoci imali priliku da vide odnos Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić, što možete pogledati OVDE, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Đuričićevom.

- On mi ulepšava boravak ovde, svaki dan, trudi se da mi osmeh bude 24 sata na licu - rekla je Anđela.

- U kakvom ste sada odnosu - pitao je Darko.

- Mi smo drugari, između nas nema ništa...Nismo se ljubili, stvarno nismo (smeh) - rekla je Đuričićeva.

- Vidim da imaš tu neku potrebu i da mini intima i bliskost, da nekako sakriješ od očiju drugih ukućana, što - pitao je voditelj.

- Mi smo pričali, oni u kući ništa ne znaju, znaju ono što im damo. Prija mu i odgovara mi, čak sam shvatila da i njemu prija ta neka intima. Ako imamo priliku dokle možemo da sačuvamo, onda ćemo da sačuvamo, vidimo da ih to nervira...Šta sada da radim Darko? Ne mogu da te lažem, mi smo u vezi od 21. oktobra. Da, jesmo, zato je on meni rekao: "Ti si meni od 21. oktobra devojka", mi smo od tada u vezi i to kao krijemo - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić