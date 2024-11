Na sedmom nebu: Gastoz ne krije osećanja koja gaji prema Anđeli, smatra da je u njoj probudio ovo (VIDEO)

Iskren do koske!

Posle odgledanog još jednog priloga o odnosu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, koji možete pogledati OVDE, Gastoz je bio sledeći sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, koji mu je čestitao na početku veze na samom startu razgovora.

- Čuo sam da si čuo lepe vesti, da potvrdim, ne znam...Ma vidi, nisam znao da će ona da ti kaže, kada mi šapućemo, rekla je: "I da nam puste klip, nismo" - rekao je Gastoz, a onda je otkrio zašto ne žele da ukućani saznaju da su u vezi:

- Možda je i bolje da ne znaju, neka se tripuju, tako ćemo mi da doziramo. Mislim doziramo, druže, šest dana se nismo odvojili. Nije to ista osoba, to je neka šesta Anđela, neka nitro Anđela, mega, giga. Srećna, mazi se, grli se, ljubi se, osmice joj vidim, tako da...Mi čekamo gledanje klipova, pa smo mislili da smo dobri do sledećih klipova. Nama neće ništa, ali će verovatno imati neko gas da sabotira. Ako je sada ovako između nas, mislim da ne treba da joj objašnjavam ništa - rekao je Gastoz.

- Šta si to probudio u Anđeli - pitao je Darko.

- Anđelu, verovatno Anđelu...Kako sam ja čuo, pošto nisam stvarno gledao, da je ona spremna na sve kada je ljubav u pitanju. To ne može da bude osoba koja nije u ljubavi...U početku sam stvarno hteo da je nasmejem, da se družimo, da sve bude pink, ali nisam ni ja očekivao da ću tek tako...Lepo je sve, neka ide ovako. Divno mi je, ne smem mnogo ni da pričam. Dobar se*s, mir u kući - rekao je Marinković.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić