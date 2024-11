Šok!

U sledećem prilogu prikazan je odnos Nikole Škatarića i Slađe Poršeline, a naredni sagovornik Darka Tanasijevića, voditelja "Elite", u Šiša baru bila je Sofija Janićijević.

- Na rođendanu je bilo intresantno, dobili smo tortu podrške, imala je zatvor i nekog medveda ispred. Ili da je oslobođen nečeg ili će da upadne tek unutra...Ne znam kako da tumačim taj zatvor. On je zadovoljan čestitkama porodice, bio je uplašen šta će mu reći roditelji, ali je ispalo sve na kraju super. Bila sam jako nervozna zato što je on meni rekao: "Sigurno te neće pomenuti, da ne shvatiš pogrešno, ipak nije situacija", što razumem naravno. Kada je čitao to, meni srce 300, kad ono super čestitka, tada mi je pao kamen sa srca. Pustila sam ga da uživa više sa društvom - rekla je Sofija.

- Kako se sada nosiš sa njegovom i nervozom, promenama raspoloženja - pitao je Darko.

- Ja ne primećujem trenutno, možda se trudi da sakrije ili je pustio situaciju da bude kako bude, jer jednostavno on sebe toliko optereti i mene spusti psihički, da nisam ni raspoložena ni ništa...Nekih 50 odsto se popravio sigurno, počeli smo da pričamo o nekim ozbiljnijim temama. Ima veliku želju da on i ja živimo zajedno, ja sam prvo bila u šoku...Novi Beograd sigurno, pa logično. Pitao me je gde bih volela, ja sam rekla Novi Beograd. Kaže da nisu bitne neke stvari, napomenuo mi je neke stvari - rekla je Sofija.

- Ne kriješ da si finansijski potkovana, čak si i rekla da si potkovanija od Milice Veličković. Neko je rekao da ne možeš Milici da pariraš po intelektu i po ovome i onome, ali si ti promrmljala da možeš po finansijskom - rekao je Darko.

- Stvarno ne znam ni kako živi, videla sam kako izgleda kod Bebice i Teodore, videla sam. Dača me je zvao da mi pokaže, lepa plava devojka. Bukvalno su mi je tako i opisivali, a sada ću ti reći da se sećam i lika, ne mogu da se sećam da je to baš ona. Nije mi privukla pažnju, kao lutka je, nego nisam obratila pažnju. Nisam to ni Terzi rekla, zaboravila sam. To što se tiče finansija, lupila sam u momentu verovatno, ali ne znam kako ona živi - rekla je Janićijevićeva.

Autor: Nikola Žugić