Razvod je ipak 'piši propalo'?! Ivan Marinković priznao da li će doći do pomirenja s Jelenom (VIDEO)

Posle odgledanog nikad emotivnijeg klipa, susreta Nenada Ćubića Ćube i njegovog biološkog oca Gorana Pavlovića, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Ivanom Marinkovićem.

- Vidim neku promenu raspoloženja kod tebe, kakav je odnos tvoj i Jelenin - pitao je Darko.

- Ne znam kako bih objasnio, ali nema tih teških reči, kao mačka i miš smo...Juče smo pričali ili prekjuče, ja to smatram uveliko navikom, ona je mnogo pametnija jer mnogo ne priča, a ja nekada ne mogu da izdržim da ne kažem. Ja kada kažem da smo navika, ona kaže: "to si ti rekao". Navika je, ne mogu da kažem da nije navika, još od prošle godine da zajedno jedemo i pijemo...To što smo rekli jedno drugome je katastrofa, ali ima puno ljudi koji su rekli mnogo toga, Terza i Milica prošle godine su bili katastrofa...To mi nekako pada u zapećak, kao prošli smo, ali ono što mene održava, kao da sam sebe udarim i kažem: "Čekaj bre, znaš li šta je ona tebi uradila?". Ne želim da potisnem - rekao je Ivan.

- Nekada se čini kao da želiš samom sebi da pređeš, jer ti je lakše da budeš s njom u ljubavi, nego da se sećaš boli koju ti je nanela - rekao je Tanasijević.

- Ne postoji teoretska šansa da ću biti s njom u vezi...Tu sam negde na toj relaciji negde između da uhvatim sebe kao: "šta to tebe briga", pa smo se ponovo zbližili...Ljudi imaju pravo da misle da bih bio sa njom da ona hoće, ali ona mene bukvalno odj*be, jer je pametna, da se ništa ne čuje i da je sutra ne bi pitali...Ona hoće da na jedan vrlo suptilan način da me ubedi da nije ništa uradila i da me nije prevarila, a kada mi je rekla to za razvod ("ti si tražio razvod"), hoće da me ubedi da se ništa nije desilo i da sve prođe bez razvoda. Ja mislim da ona misli da i ja mislim da ćemo se pomiriti, možda ne ovde, ali možda da napolju - rekao je Ivan.

- Je l' postoji šansa da se to desi - pitao je Ivan.

- Ne znam, nemam pojma, ali iz ove perspektive ne...Nema teoretske šanse da se desi da živimo opet na istoj adresi - rekao je Marinković.

- Šta se dešava kada ste ti i Karić u pitanju - pitao je Darko.

- Meni još nijednu reč ružnu nije uputio, nije mi objasnio ni kako sam ja neostvaren, kao i kako je on to ostvaren. On je u poziciji da me komentariše, ali ga vrlo pametno čekam, zanimljiviji mi je od ostalih učesnika - rekao je Ivan.

