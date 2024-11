Mislim da nisu iskreni: Bebica smatra da se Ena i Peja igraju jedno drugim, pa istakao svoju oduševljenost odnosom Anđele i Gastoza! (VIDEO)

On je uvek za ljubav!

Naredni sagovornik Darka Tanasijevića u Šiša baru je Nenad Macanović Bebica, koji je progovorio o aktuelnim parovima u Beloj kući.

- Šta si ispratio u odnosu Terze i Sofije - pitao je Darko.

- Stvarno me je zanimalo šta su Terzi napisali za rođendan, čestitka njegove majke je bila skroz na mestu i njemu su sad neke stvari jasne. Moj stav je nepromenjen, mislim da nije svestan svega, ali kad je sam, vidim da se zamisli - rekao je Bebica.

- Da li si očekivao ozvaničenje veze Ene i Peje - pitao je Tanasijević.

- Očekivao sam to, ali neshvatljivo mi je da se devojka od 31-32 godine tako ponaša, a mislim da se on igra. Manipuliše i ne deluje mi da nema neke emocije, samo prijaju jedno drugom. Ena juri Peju, jer je on miran, pa da je ne bi ukanalio. Nemoguće da je on toliko puta ponizi, pa uđe u vezu s njom, zato mislim da nisu iskreni - kazao je Bebica.

- Šta misliš o Anđeli i Gastozu - upitao je Darko.

- Oni su meni super, preslatki su mi i obožavam ih. Ne bih voleo da uđu još u vezu, ovako mi je zanimljivije. Gastoz ima lepe manire, da pokaže kako treba da se udvara devojci. Anđela je isto smekšala, prihvatila je da mu se udvara. Vidi se da postoji strast i emocija - kazao je Macanović.

- Šta kažeš na Kadrin sukob sa Gastozom - pitao je Tanasijević.

- On ima sukob sa svakim ko je glavna tema, sa svima je u svađi. Smeta mu što Gastoz ima priču sa Anđelom i to što ima neku muzičku karijeru. On je nesrećan, ponižava ljude i privatno u životu - odgovorio je Bebica.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković