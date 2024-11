Drugo veče mi je pred očima bila bivša devojka: Matea briznula u plač, priznala sve detalje se*sa sa Miljanom Kulić: Bile smo bučne... (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Voditelj Darko Tanasijević za sam kraj večeri porazgovarao je sa Mateom Stanković o njenom intimnom odnosu sa Miljanom Kulić.

- Pokušale smo Miljana i ja da prikrijemo, ali nismo uspele. Malo smo se ljubile i igrale smo se - rekla je Matea, a na pitanje: "Čega?", rekla je:

- Jao bre Darko (smeh). Ja sam prvi put ovde, dešava mi se da zaboravim na kamere i to gde sam, ja sam završila kod nje u krevetu, bilo je lepo i meni i njoj. Da, imale smo se*s...Ja sam mislila da je Miljana malo utučena, da hoće da je neko zagrli, jer smo u takvoj situaciji...Desilo se slučajno - rekla je Matea.

- Je l' si preuzela prvi korak - pitao je Darko.

- Ona. Ja sam mislila da se ona šali, ona je otišla i rekla da se vraća u četiri, stvarno se vratila i rekla da idemo da spavamo. Nije mi bilo ni na kraj pameti da može da se desi bilo šta među nama. Dogovorile smo se da kažemo da je to bio zadatak, jer to nije pilo vodu, bile smo bučne. Nisam joj dopustila da me dodirne drugi put jer mi je pred očima bila slika moje bivše devojke - rasplakala se Matea.

- Je l' ti se Miljana stvarno dopala - pitao je Darko.

- Da, jer Miljana je neko ko ne može da me privuče na duže staze, jer ja volim žene koje se ponašaju kao muškarci. Ja i kada sam sa ženom u vezi, ja sam žensko u toj vezi...- rekla je Matea.

