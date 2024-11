Rat ne prestaje: Sofijina porodica udarila na trudnu Milicu, pomenili aftere i zapretili snimicima sa istih (FOTO)

Trudna Milica Veličković ispratila je svog verenika Boru Terzića u rijaliti u nadi da će izaći iz istog kao njen, no, međutim, on je ipak rešio da je prevari i to sa Sofijom Janićijević.

Naime, Milica sada vodi rat sa Sofijinom porodicom, te je na svom instagramu objavila prepisku sa Sofijinom majkom, Brankicom Janićijević, tj. objavila je skrinšot poruka koje je ona njoj slala, međutim odgovora nije bilo, a Milica je nastavila da iznosi prljav veš o Sofiji i njenoj porodici.

Tim povodom je na Sofijinom Instagramu osvanuo storij gde se njena porodica obratila Milici

- Ne znam kako joj nije jasno da nas ne zanima šta piše! Brini o sebi i svom detetu, ne priliči jednoj trudnici da se bavi takvim stvarima i uporno zove Sofijinu mamu i sestru! To što ti pišeš i govoriš to dogovoljno govori o tebi, a postoije i snimci sa aftera i tvoj omiljeni fetiš iz dupe*a u usta. - napisano je na Sofijinom instagramu.

