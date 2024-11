Smeh do suza: Gastoz probio led i odmah usijao atmosferu, Terza izvukao pojam koji mu je teško pao! (VIDEO)

Urnebesno!

U kući Odabranh ljubavni parovi igraju igricu za produžetak njihovog boravka. Oni su osmislili da svako izvuče papir na kom je napisan pojam, o kom mora da ispriča priču od pet minuta iz svog života.

Prvi je izvlačio Nenad Marinković Gastoz, a pojam koji je izvukao je kamera.

- Ja sam postao popularan zbog kamare, bila je 25 evra. Kad sam video da mi ide, kupio sam skuplju. Najdraže su mi kamere na telefonimak kojima možemo da slikamo perverzije, povezano internetom i mogu da dođu lako do toga. Kamera je jedna jako lepa stvar - govorio je Gastoz.

Ime koje je izvukao je Miloš Radulović Soni.

- On je fenomenalan momak. Od svih fitnes instruktora koje znam on je jedan od savršenijih. Nikad ne bi pao pod uticaj. Nikad ne bi ušao u prostoriju gde je prase pet puta i pitao koje boje su zavese. Njega veza sa Jelenom je bila najiskrenija. Dobra duša koja se bavi sportom, to što kažu da psuje, to je nametnuto - nastavio je Gastoz.

Nakon Gastoza pojam je izvukao Borislav Terzić Terza, koji je izvukao pojam šminka.

- Šminka, da nema naše šminke ne bi bilo ni lepotica. Možete da je kupite u apartmanu Kulić. Možete da se šminkate ispod očiju, može neko i u noćnom izlasku - pričao je Terza.

Autor: A. Nikolić