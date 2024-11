Najbolji otac na Balkanu i primer za sve što je dobro: Bebica žestoko osolio po Ivanu, sad je jasno šta misli o njemu! (VIDEO)

Igrica pokazala pravo stanje!

U kući Odabranh ljubavni parovi igraju igricu za produžetak njihovog boravka. Oni su osmislili da svako izvuče papir na kom je napisan pojam, o kom mora da ispriča priču od pet minuta iz svog života, dok iz drugog šešira izvlače ime učesnika o kom moraju da pričaju sve najlepše.

Pojam koji je izvukao je autoput.

- Sve je počelo 2008. godine kad smo drug i ja krenuli u Nemačku da kupimo auto. Stajali smo na autoputu, a kad smo videli auto. Kad smo pitali šta su tražili, tražili su kondome za babe. Ovo je istinita priča.

Ime koje je izvukao je Ivan Marinković.

- Ostvren otac, rijaliti gigant. Ivan Marinković, svi ste ljibomorni, a posebno Gastoz. To je jedan jako divan čovek, požrtvovan. On je borac za ljudska i dečija prava i ove godine je ušao da se bori za svoju decu. On je žrtva svog života. Najbolji učesnik, najbolji otac na Balkanu i primer za sve što je dobro i kako treba da bude - rekao je Bebica.

Ena Čolić izvukla je pojam brzina.

- To je prava reč za mene. To smo mi ljudi iz Zemuna, punim gasom odlazim. Ja nemam položeno i plašim se saobraćaja, ne mogu da pričam o toj vrsti brzine. Bitna je brzina, bitan je gas i da si stalno na površini, kao brod. Brzina me podseća na lunapark jer sam jedino tu sela da vozim - govorila je Ena.

Ime koje je izvukla je Milica Dugalić.

- Ovo je ironija života jer je ona prvi rijaliti igrač koga sam ovde zgotivila. Jedna divna žena, pametna, zanimljiva i jako mi je draga. Ona je puna divna mladalačke energije, ima svašta od nje da se čuje - rekla je Čolićeva.

Autor: A. Nikolić