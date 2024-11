Ja ću da ti uzmem sve: Sofija poručila Terzi da će ga istresti do zadnjeg dinara! (VIDEO)

Neprijatno!

U kući Odabranh ljubavni parovi igraju igricu za produžetak njihovog boravka. Oni su osmislili da svako izvuče papir na kom je napisan pojam, o kom mora da ispriča priču od pet minuta iz svog života, dok iz drugog šešira izvlače ime učesnika o kom moraju da pričaju sve najlepše.

Krenuo je drugi krug i Nenad Marinković Gastoz je izvukao pojam popara.

- Hteo sam da zapadne Anđeli, ali ja ne razumem poparu. Majka mi se brinula da ne jedem poparu, jer je meni to u glavi beda. Naučen sam da to jedeš kad nemaš šta drugo. Možda bi mi se svidela kad bih bio u Anđelinom društvu. Prstom ne bih znao da pokažem šta je popara - govorio je Gastoz.

Ime koje je izvukao je Bojana Barbi.

- Neverovatna ličnost iz prelpog grada. Neko ko nas ostavlja bez daha kad god se pojavi za stolom. Uvek ima šta da kaže, ima stila i oblačenjem može da kaže kako se dobro oseća. Dobila je epitete samo za najbolju frizuru i stajlin. Pozitivna duša - govorio je on.

Borislav Bora Terzić izvukao je pojam novčanice.

- Nikad nisam znao sa parama - rekao je Terza.

- Ja ću da ti uzmem sve neprijatelje, da nema problem - dodala je Sofija.

- Novac je moć. Šta li ću ja kad izađem? Šta da kupim sebi? Ja sam kao mlad, pričao sam, dok sam bio luđi zarađivao dobro, ali sam uvek imao neprijatelja u džepu. Dosta sam trošio - govorio je Terza.

Ime koje je izvukao je Boža Franić.

- On je tako divan, šarmantan, zanimljiv, lepo izgleda. Božina frizura je ludilo mozga, njegova bradica. Ja mislim da je ostavio to da bi žario žene. Prepametan je dečko, izglaganja su mu ludilo - pričao je on.

Autor: A. Nikolić