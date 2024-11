Ivan zaslužuje devojku poput Ene: Peja proglasio Marinkovića najvećim šmekerom, Anđela podelila priču koja je dirnula sve! (VIDEO)

Pokazala emotivnu stranu!

U kući Odabranh ljubavni parovi igraju igricu za produžetak njihovog boravka. Oni su osmislili da svako izvuče papir na kom je napisan pojam, o kom mora da ispriča priču od pet minuta iz svog života, dok iz drugog šešira izvlače ime učesnika o kom moraju da pričaju sve najlepše.

Jovan Pejić Peja izvukao je pojam đakuzi.

- Uvek sam hteo da ga imam, ali je majka kupila kadu. Ja ću da ispričam jednu anegdotu, pozvao sam Bebicu da mi organizuje celu žurku i kad ono đakuzi. Ulazim ja sve u fulu, bademantil sam dobio od Lepog Miće... Ulazim unutra kad ono Boža čeka me i sedi u kadi i kad ono ulazi Gastoz i kaže: "Anđela, da li si to ti?". To je to - pričao je Peja.

Ime koje je je izvukao je Ivan Marinokvić.

- Svi ga znate po Gastozu. On sve pozitivno komentariše. Ženu je tako dobro čuvao, nije hteo da se razvede i to mu je bilo namešteno. Ivan je oštećen od Gastoza. Njemu treba devojka poput Ene ili poput Aleksandre. On ne zaslužuje ništa manje, mnogo je bolji od obe. Najjači je frajer, može svaku da zavede i najduhovitija je osoba - dodao je Peja.

Anđela je ispričala priču kako je našla svog psa Snupija, na pojam autoput.

- Leto posle moje diskvalifikacije bio mi je težak period u svakom smislu, sve najgore me je zadesilo. Išla sam autoputem za Crnu Goru, sve sam spakovala što sam ovde donela. Prolazila sam i svi su zaobilazili malog psa Snupija. Ja sam stala, imao je povodac i ubacila sam ga u auto. Morala sam da idem u Crnu Goru tad, a psa nisam mogla da ostavim. Bio je bolestan i izmučen. Bilo mu je uništeno krzno, pucan je iz puške, pun parazita. Kad su mi javili da dobro reaguje i da će da preživi pao mi je kamen sa srce - otkrila je Anđela.

Ime koje je izvukla je Branku Knežević.

- Kad smo kod životinjskog carstva možemo da pređemo i na bele pufne jer je ona ta. Teodora je ljubomora na nju, Ena joj zavidi, Sofija bi htela njenu kosu, a ja stajling. njena karijera nikad nećemo moći da je imamo, ni kao modeli, ni kao zečice, ni kao kleptomani. Branka je najbolja u te tri kategorije. Ona je jedna jedina neponovljiva zečica koja je došla da oživi svoju plejboj karijeru - dodala je Đuričićeva.

Autor: A. Nikolić