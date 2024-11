Nisam kao Bora da volim divlji: Bebica podelio detalje svoje najbrutalnije akcije! (VIDEO)

Ovo nisu očekivali da čuju!

U kući Odabranh ljubavni parovi igraju igricu za produžetak njihovog boravka. Oni su osmislili da svako izvuče papir na kom je napisan pojam, o kom mora da ispriča priču od pet minuta iz svog života, dok iz drugog šešira izvlače ime učesnika o kom moraju da pričaju sve najlepše.

Nenad Macanović Bebica izvukao je pojam s*ks.

- U našoj kući s*ksa ima na pretek, j*be nas šporet, tuš kabina, aparaz za vodu. A najveći s*ks ko ima? Gale. On je čovek koji vidi ko sa kim i kako, ali on ništa. Snupi je oličenje s*ka. Ja volim suptilni, nisam kao Bora da volim divlji. Jesen je bila, padala je kišica, blato... Vozili smo se, zagrlili smo se, a kvad me je j*bao u blatu. To je takva j*bačina bila da ga izvučem iz blata - govorio je Bebica.

Autor: A. Nikolić