Anđela nije prava devojka za njega: Šok-preokret, Tozla ne podržava Gastozovu vezu sa Đuričićevom?! ''Čudno je što je prešao preko NJENE PROŠLOSTI''

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz noćas su konačno potvrdili da su u emotivnoj vezi, i to od 21. oktobra.

Iako su se isprva skrivali, kako svoja osećanja i bliskost ne bi pokazali cimerima u "Eliti", sve su učestaliji njihovi javni, transparentni poljupci, a nakon što su ozvaničili vezu pozvali smo Gastozovog najboljeg prijatelja, repera i muzičkog producenta Damjana Čarapića Tozlu.

- Video sam da su se poljubili, da su se smuvali, da su srećni, naročito on. Nju ne poznajem, pa ne mogu da je skapiram, ali njega znam i vidim da je jako srećan i jako mi je drago zbog toga, iskreno. Mnogo su mi kul - priznao je Tozla.

Ipak, jedna stvar ga muči.

- S druge strane, dobijam neke informacije, pošto ja prethodne sezone nisam gledao pa, nažalost, nisam dovoljno informisan... Ne znam šta je Anđela radila u prethodnim sezonama, ali dobijam informacije koje mi sve više govore da Anđela možda nije prava devojka za njega. Siguran sam da on zna šta se dešavalo u prethodnim sezonama, ali ja dobijam neke informacije koje ne znam koliko su pouzdane, a mislim da jesu, da ona nije bila baš cvetić u prethodnim sezonama, kakav je sad. To mi je malo rizično, zato što mi deluje da se ta devojka ne otvara dovoljno, da možda potencijalno glumi neke situacije da bi ostavila bolji utisak zbog publike, a da je realnost malo drugačija. To me plaši, ali, s druge strane, mislim da je on pratio prethodne sezone, siguran sam da zna sve o njoj od pre, iako se nisu poznavali kao što se poznaju sad.

Smatra da je Anđelina prošlost problematična, ali da veruje da će se zaista promeniti u odnosu na pređašnje izdanje.

- Malo mi je čudno što je on, da ne zvučim grubo, prešao preko toga. S jedne strane mi se jako sviđaju, a s druge strane mi je ta njena prošlost koju je imala... Ipak, ljudi se menjaju, prošlost je prošlost, svako je od nas radio neke gluposti u prošlosti, ona je tu da bi nam unapredila sadašnjost, da bismo postali bolji ljudi. Ja verujem da će ona to da uradi, da će se iskreno promeniti, ne samo zbog njega, već zbog sebe. Voleo bih da ta neka nova verzija Anđele, koja se Galetu sviđa, ostane takva kakva jeste - objasnio je Tozla za Pink.rs.

