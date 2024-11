Milica Veličković uključila se putem video poziva u večerašnje izdanje emisije "Pitam za druga" na RED TV i s voditeljima Stefanom Kandićem Kendijem i Stefanom Miloševićem Pandom prokomentarisala sva aktuelna zbivanja u rijalitiju "Elita".

Na samom početku razgovora nije krila ushićenje zbog intimnog čina koji se desio između Miljane Kulić i Matee Stanković.

- Ne znam što je Marija Kulić u šoku, Marija uvek zna da komentariše tuđe teme i da proziva nas druge. Ne znam gde je sad, jedva čekam da je čujem. Miljana je kao Terza, oni vole sve, ko majmuni! Ništa to meni nije čudno - rekla je Milica, a potom dodala:

- Ja sam majstor da napravim žrtvu od drugih ljudi, samo da ja nikad ne budem žrtva. Ne volim te termine, ucveljena, ostavljena... šta će mi da budem žrtva kad ne ulazim u rijaliti? 'Ajde da ulazim, pa da imam korist od toga, ali ovako ne moram da se foliram. Terza je najveći folirant, ali ne prolazi dobro, on je fenomen u svakom smislu.

Voditelji su je pitali za sajber rat sa Brankicom Janićijević, majkom učesnice "Elite" Sofije Janićijević, koja je sada u emotivnoj vezi sa njenim bivšim verenikom Borislavom Terzićem Terzom.

- Dešava se to da sam sedela svojoj kući, u svojim trudničkim, divnim danima i da je mene Sofijin profil krenuo da kači po storijima iz čista mira. Prvo je bio stori gde je okačila da ja tražim dokaze od onog čoveka Atmira, to jeste istina, ali menni se on javio prvi, rekao da ne iznosim njegovo ime, a da će mi dati sve informacije o njoj, pošto je on oženjen, a Sofija je bila sa njim. On se u međuvremenu nešto istripovao, pa je poslao te poruke Sofijinoj porodici, okačili su me, pa ja njih. Okačile su neku moju i Terzinu svađu i napisale "smećarka", i još me označile. Ja sam okačila sve ostalo, to ste videli. Više ne nastavljaju, kad budu nastavile, nastaviću i ja, jer nisam ispucala sve što imam. Ako je njima dosadno, meni je još dosadnije. Ja mogu da se svađam tri dana, tako da... - počela je priču Milica.

- On (Atmir) je Sofiji otvorio salon nameštaja, pa je taj salon zatvorio pošto je besan što ga je varala tamo. On je iz Tetova, izbrisao je Instagram stranicu, ali ga ima na Fejsbuku. Nisam želela da ga petljam, ali ne znam što se petljao on tamo gde mu nije mesto. Sofijini storiji su na tu temu da stavljaju moje klipove iz Elite 7, to ljudi mogu da ukucaju i vide, o meni se sve zna. Ne planiram da nastavljam sa njima, ako one ne budu nastavile. Imam osam nedelja do porođaja, toliko vremena imam da se zabavljam sa njima. Nek pričaju da li igram rijaliti ili ne, ekstremno uživam u tome da pravim žrtve - poručila je Milica.

Osvrnula se ponovo i na Sofijinu majku Brankicu i uvredljive poruke koje joj je poslala.

- Njena mama nije htela da mi se javi na telefon. Ja sam se dopisivala sa samom sobom, žena me samo sinuje, pa me kači na storije. Hoće medijsku pažnju, ja sam im to priuštila, dobile su hiljadu pratilaca od mene. Njena mama samo čeka da stavi nešto na stori... Ne znam gde je ta njena majka da daje izjave, da gostuje po emisijama, kad već brani svoju ćerku i sve demantuje, a demantija nigde. Trebalo bi da imaju minimum poštovanja, a ne da mi kažu:"Vodi računa o detetu". Ja o mom detetu vodim računa, ono je samo ugroženo zbog postupka njene ćerke - zaključila je Milica.

Autor: Darko Tanasijević