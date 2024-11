Zola priznao da je šokiran aferom Terze i Sofije, pa pokušao da ga opere: Najlakše bi bilo da ga pljuljem! (VIDEO)

Nije mu svejedno!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', voditelji Stefan Kandić Kendi i Stefan Milošević Panda uključIli su Lazara Čolića Zolu preko video-poziva. Izneo je svoje mišljenje o konroverznoj vezi Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze.

Šta misliš o Sofiji i Terzi?

- Nisam to očekivao od Terze, ne znam šta čoveku treba da se desi, da ne razmišlja o tim ozbiljnim stvarima. Živ je čovek, najlakše bi bilo da ga pljuljem, ali nije mi drago. Postoji šansa da to dete ne odrasta sa ocem i majkom, a to nije nimalo lako. Veliki pozdrav i za Milicu, naravno, nek je dete živo i zdravo.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković