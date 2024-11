On bi mi prvi prišao da raskinemo: Sofija uverena da bi Munjez otvoreno flertovao s njom, Terza odmah žestoko odreagovao! (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi dao sud o svađi Danijela Dujkovića Munjeza i Mateje Matijevića.

- Mateja je dečko lepo rekao da mu je zasmetalo što je Munjez uradio. Dopada mi se to što je Bebica rekao. Munjez gleda gde može da mu prođe priča, pa ide tamo gde mu se to dozvoljava - istakao je Gastoz.

- Što ti sad ovim što pričaš vređaš Enu i Aneli? - upitao je Munjez.

- Ne vređam. Očigledno je da poštuješ Sofiju i Terzu, pa njima ne radiš što radiš ostalima. Očigledno je koga Munjez gleda kao drugara, ko mu je rijaliti igra i konkurancija - istakao je Gastoz.

- Mislim da je Munjezu ovde svaki odnos čist rijaliti. Jedini prijatelj ovde mu je Terza, doduše i jedan drugog ovde umeju da ukanale. Ne čudi me to što je Mateji sve ovo uradio. Samo mi je malo čudno što je uzeo Matejine stvari, ali je on rekao da ga je razumeo tako, odnosno da je dobio dozvolu da ih obuče. Mislim da Sofija ne misli da je Munjez Terzi prijatelj - dodao je Karić.

- Ja protiv Munje nemam ništa. Ja sam rekla da Munjez Terzi nije prijatelj. Kada je Terza bio u izolaciji, Munja je došao i potencirao kako se Aneli i Terza grle. On bi mi prvi prišao da raskinemo. Ja ne bih dozvolila da nešto više uradi, ali su mi neke stvari jasne - istakla je Sofija.

- Šta sad to pričaš? Nećeš ti meni uslove postavljati s kim ću ja da se družim. Nije mi jasno šta sad pokušavaš? Niko meni neće govoriti s kim ću ja da se družim - dodao je Terza.

- Munju sve ovo ne zanima. Nikakav prijatelj nije Mateji. Ne može neko da postane nekom prijatelj za mesec dana. Nije ispao fer kad se poljubio s Enom. Ja bih se naljutila na drugaricu da se poljubi s mojim bivšim dečkom.

Autor: S.Z.