Lete pare na sve strane: Ena i Peja u teškom okršaju zbog kupovine, on je jednom rečenicom izbacio iz koloseka (VIDEO)

Turbulencije su počele!

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja žestoko su zaratili zbog budžeta i kupovine. Naime Peja je zamolio Enu da kupi hranu Ivaniji Bajić, zbog čega je ona doživela nervni slom i bacila mu pare, a potom ga izvređala najstrašnije. Da li je ovo raskid ili ipak samo mali problem koji će uspeti da reše, ostaje nam da saznamo.

- Pripazi malo na rečnik, jel ti jasno? - upitala je Ena.

- Beži bre, nerviraš me, majke mi - rekao je Peja.

- Pa znam, znaš koliko me to interesuje. Čuj to uzmi za Ivaniju - rekla je Ena.

- Je*ote život žene, ne može da uzme jedan spisak - rekao je Peja.

- Ne možeš da budeš sa svima dobar, ne interesuje me. Uzimam za ljude sa kojima se družim - rekla je Ena.

- Dobro bre, ti si*aj jaja - rekao je Peja.

- Posi*am ti odmah, pi*ka ti materina glupava - rekla je Ena.

- Jedi go*na, bezobrazna si -rekao je Peja.

- To je Peja, lakše mu je da meni ovakve stvari napravi, a da ostane dobar sa ostalima - rekla je Ena.

Autor: N.P.